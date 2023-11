Romário é confirmado como novo presidente do América-RJ

O senador Romário (PL-RJ), campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, é o novo presidente do América Football Club, tradicional clube do futebol carioca. O ex-jogador de 57 anos foi eleito por aclamação na noite desta quinta-feira durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. "Em reunião realizada pelo Conselho Deliberativo do clube, nesta quinta-feira (08/11), o Senador Romário foi eleito para a Presidência do Conselho de Administração do America Football Club. O mandato terá início no dia 6 de janeiro de 2024", informou o clube carioca. "Toda vez quando for falar do América a partir de hoje quero que vocês falem com o maior orgulho do que vocês tiveram até hoje. Sabe por quê? Porque meu objetivo é fazer o América voltar a ser o América que todos nós aprendemos a amar, respeitar e ver o América, futebolisticamente falando, no topo de tudo", declarou Romário.