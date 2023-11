Trabalhadores do setor de vestuário de Bangladesh reinvindicam melhores condições

Sindicatos de trabalhadores do setor de vestuários de Bangladesh estão realizando protestos em favor de melhorias das condições trabalhistas e por um aumento maior dos salários do que o anunciado pelo governo local. Na capital bengalesa, Daca, milhares de trabalhadores se reuniram em frente a um escritório do Conselho do Salário Mínimo, nesta terça-feira (7), exigindo que o aumento dos salários seja maior do que 56%. O ramo de vestuários é a maior fonte de lucro das exportações de Bangladesh, o que auxiliou no seu rápido crescimento econômico. No local de protestos, os manifestantes foram interceptados pela polícia local com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Além dos feridos no local, uma trabalhadora foi atingida e faleceu.

• LEIA TAMBÉM: Macron visita Bangladesh para assinar acordos bilaterais e se diz como uma terceira via de aliança