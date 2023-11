Ohio vota para incluir o direito ao aborto em sua constituição e legaliza a maconha

O Estado de Ohio, nos Estados Unidos, votou nesta terça-feira (7) a favor de incluir proteções do direito ao aborto à constituição estadual. Trata-se do mais recente projeto da crescente onda de votos pró-direitos ao aborto que tem surgido nos últimos meses ao redor do país. Esta onda está ocorrendo tanto em Estados controlados majoritariamente por republicanos quanto em Estados de democratas. Na foto, os defensores do direito ao aborto comemoram a vitória no referendo sobre a chamada Questão 1, uma medida para consagrar o direito ao aborto na Constituição do estado. O segundo tema na cédula, a Questão 2, é a iniciativa de legalização da maconha. Os votos favoráveis tornaram Ohio o 24º Estado americano a legalizar a maconha para uso recreativo ou pessoal para adultos maiores de 21 anos.