Grêmio vence o Botafogo e entra de vez na briga pelo título

Em um jogo de sete gols e show de Suárez, o Grêmio entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com hat-trick do uruguaio, o Tricolor bateu o Botafogo por 4 a 3, em São Januário, na 34ª rodada. Chegando a cinco vitórias seguidas, a equipe de Renato Portaluppi assumiu a vice-liderança com os mesmo 59 pontos do Fogão, líder pelo saldo de gols.

Logo aos cinco minutos, empurrado pela sua ensurdecedora torcida, o Alvinegro abriu o placar. Com cruzamento de Hugo, Diego Costa matou a bola no peito e finalizou de bate pronto, pelo meio das pernas de Grando.

Em um ritmo frenético, a resposta visitante veio logo em seguida. Galdino se projetou por trás da defesa e recebeu um passe perfeito de Carballo para sair cara a cara com Perri e empatar o confronto.

No mesmo ritmo desde o primeiro minuto, os mandantes não deixaram barato. Aos 28 minutos, Diego Costa recebeu passe na meia-lua e bateu de primeira, para a defesa de Grando, que deu rebote para Junior Santos, com o gol aberto, fazer o segundo.

Aos 38, Besozzi recebeu pela esquerda e deixou Di Plácido no chão. Na sequência, o argentino bateu para o gol, parando em Perri e recebendo uma bronca de Suárez, que livre na área, esperava o passe. No escanteio gerado, os gaúchos quase empataram novamente com Luisito, mas completou para cima a cabeçada de Carballo no travessão.

No segundo tempo, em menos de um minuto, os cariocas ampliaram. Di Plácido arrancou pela direita e viu Marlon Freitas entrar livre na marca do pênalti, para bater de primeira e balançar as redes.

E apenas três minutos depois, o craque apareceu. Suárez aproveitou a sobra de um chute de Ferreira, cortou Hugo e tirou de Perri na finalização, para colocar o Grêmio de volta no jogo. Inspirado, o uruguaio empatou a partida três minutos depois de descontar. Ferreira lançou o camisa 9, que arrancou por trás de Cuesta e bateu de primeira na saída de Perri: 3 a 3 no marcador.

Embalado, Suárez botou o jogo no bolso e fez o quarto, aos 24 minutos. O atacante tricolor tabelou com Villasanti e saiu na cara do gol, para anotar seu terceiro tento e colocar seu time na frente do placar. Com a vantagem, os visitantes recuaram e seguraram o resultado contra um Botafogo atônito e perdido. Agora, o foco está no confronto com o Corinthians, neste domingo, na Arena.

• LEIA MAIS: Vasco desiste de concorrer para administrar o Maracanã após ter exigências negadas

Botafogo (3) Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa (Carlos Eduardo), Tchê Tchê (Janderson) e Marlon Freitas; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Carlos Alberto) e Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio (4) Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Ronald (Gustavo Martins) e Carballo (Cristaldo); Besozzi (Ferreira), Suárez (João Pedro Galvão) e Galdino (Nathan Fernándes). Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Ramon Abatti Abel.