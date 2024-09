III Exposição ILUSTRAÊ!, da UFRGS, inaugura nesta semana

A III Exposição ILUSTRAÊ! será inaugurada nesta quinta-feira (12), às 18h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Com curadoria das professoras do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA/UFRGS) Lilian Maus e Paula Mastroberti, a mostra é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), via Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), e a Universidade, por meio do projeto de extensão ILUSTRAÊ!. A mostra fica aberta para visitação até o dia 17 de novembro, das 10h às 20h, com entrada gratuita. Instalada no 7º andar da CCMQ, em frente à Fotogaleria Virgílio Calegari, a iniciativa reúne 28 ilustrações impressas produzidas por estudantes do curso de Artes Visuais da UFRGS. As artes foram criadas para as duas últimas edições da revista Sextante, que tratam dos temas Negritude é poder e Na ponta da língua. A revista é produzida no curso de Jornalismo da UFRGS e organizada pelas professoras Thaís Furtado e Gisele Reginato. Integram a exposição os artistas Alanis Mattes Seefeld, Alice Caumo, Alycia Bampi Valladares, Andressa Ahlert, Bruna Fraga, Bruna Nunes Miranda, Crislaine Cardoso, Dantara Stamado Ordovás, Elissa G. Seadi, Gabriel Andrade Machado, Gabriel Ferreira, Gabriela Dadda Bittencourt, Jéssica Bichet Michelin, Joana Falleiro Custódio, João Vitor Cavalcante, Luisa Crepaldi, Luísa Cristine Karling, Luíza de Lima Schütz, Magnólia Leão, Nicole Paola Rodrigues dos Santos, Pedro Stelmach, Pietro Espíndula, Rafael Curtinovi, Rafaela Lopes, Thais Marques Fernandes, Uéslei Fagundes, Yasmin Marchant e Yasmin Schlupmann.Além da exposição, serão oferecidas duas oficinas gratuitas de extensão em desenho para adolescentes e crianças no CDE, localizado no 5º andar da CCMQ. Uma das oficinas, intitulada Minizines Beijocas, objetiva a criação de uma zine ilustrada com o tema beijo, a ser desenvolvida para o público infantojuvenil explorando os desenhos. Ministrada por Joana Falleiro Custódio, a atividade ocorrerá no dia 12 de outubro (sábado), das 15h às 17h. Podem inscrever-se crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos. A outra oficina chama-se Viagem Onírica: Ilustrando Sonhos e propõe uma imersão nos universos oníricos por meio de um processo poético de criação de ilustrações em aquarela, a partir de transcriações de experiências inconscientes para a expressão estética. A ministrante será a artista visual e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS Dantara Ordovás. Será no dia 10 de novembro (domingo), das 15h às 17h. O público-alvo são crianças entre quatro e onze anos. As professoras Lilian Maus e Paula Mastroberti, do IA/UFRGS, farão a supervisão das oficinas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo e-mail [email protected]