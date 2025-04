Política monetária impacta na carga tributária

A recente preocupação do Comitê de Política Monetária (Copom) com a propagação da alta dos preços dos alimentos para outros setores econômicos levanta um alerta também sobre os impactos tributários para consumidores e empresas. Com a inflação elevando o preço final de bens e serviços, a arrecadação de tributos também pode sofrer alterações, afetando o planejamento financeiro de empresas de diversos setores.

Segundo Salwa Nessrallah, advogada na Evoinc, especialista em Direito Tributário pelo IBET e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Ribeirão Preto/SP, a relação entre aumento de preços e tributação deve ser avaliada com atenção. "Quando os preços dos produtos sobem, o valor pago pelos consumidores também aumenta. Como tributos como ICMS e PIS/Cofins são calculados sobre o preço das mercadorias vendidas, isso leva a um crescimento natural da arrecadação. No entanto, se a inflação for muito alta e o consumo cair, essa arrecadação pode diminuir no médio prazo", explica.

A alta da taxa Selic, que encarece o crédito e impacta o custo das operações empresariais, também é um fator de preocupação. Nesse contexto, Salwa aponta estratégias que podem auxiliar as empresas na gestão tributária. "Para empresas no regime de Lucro Real, revisar a utilização de créditos fiscais e os benefícios tributários do IRPJ e CSLL pode ser uma solução viável. Além disso, renegociar dívidas com juros altos e adotar instrumentos de proteção financeira (hedge) pode reduzir o impacto da Selic sobre o endividamento corporativo."

Com a discussão sobre a reforma tributária e a implementação do novo modelo (IVA, CBS e IBS), há questionamentos sobre como isso pode mitigar os efeitos inflacionários sobre tributos. Salwa destaca que, embora o novo sistema torne a tributação mais transparente, ele não necessariamente reduz a carga tributária.

"Os tributos continuarão a ser cobrados sobre o valor final das mercadorias. Assim, se houver inflação, o valor pago em impostos também subirá. A diferença é que, com o novo sistema, haverá maior clareza para consumidores e empresas sobre como esses tributos são calculados", pontua.