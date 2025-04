Gramado Parks anuncia entrada em novo segmento

A Gramado Parks anunciou nesta semana a entrada no segmento de shows e eventos. Com o objetivo de ampliar a experiência dos clientes, atrair pessoas para os destinos onde atua e aproximar-se ainda mais do público, o grupo passa a promover atrações culturais e musicais.

Para marcar a nova fase, a empresa fechou parceria com Mirada e Mooven para promover um evento com Vintage Culture, no dia 20 de setembro, na Yup Star de Foz do Iguaçu, no Paraná. O DJ, que está entre os principais nomes da cena eletrônica do mundo, com passagens por festivais como o Coachella 2023, promete entregar um setlist à altura do que o momento merece.

O grupo da Serra Gaúcha conta com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado, cinco restaurantes, administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro