Inadimplência em Lajeado sobe e volta a bater recorde

Depois de ultrapassar a barreira dos 30% pela primeira vez desde 2018, a inadimplência no comércio de Lajeado bate um novo recorde ao iniciar fevereiro com a marca de 30,9%,. De acordo com a CDL Lajeado, o Indicador da CDL Porto Alegre em parceria com a Equifax | Boa Vista aponta que 20.243 pessoas físicas do município estão com alguma restrição em crédito, cheque ou protesto, o que equivale a 2,1% a mais do que o levantamento feito há seis meses atrás.

O número também preocupa no cenário estadual, onde o aumento foi de 0,7% entre janeiro e fevereiro, elevando o índice para 33,9%.

Quanto ao perfil, a maioria dos inadimplentes na cidade é do sexo masculino com idade entre 30 e 34 anos e que recebe de R$ 1.401,00 a R$ 2.000,00. Já no Estado, a predominância também está na faixa etária dos 30 a 34 anos e com renda entre R$ 1.401,00 a R$ 2.000,00, com o diferencial de ter a maior concentração entre as mulheres.