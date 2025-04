C-Levels precisam garantir adaptação e vantagens competitivas

A reforma tributária, com seu período de transição entre 2026 a 2032, exige que as empresas brasileiras iniciem imediatamente o planejamento estratégico e a execução de ações para garantir uma transição suave e eficiente. A Revna, empresa especializada em soluções de tecnologia da informação, alerta para a necessidade de os C-Levels se prepararem para os desafios e oportunidades que a reforma trará.

A transição dual, onde as empresas operarão simultaneamente sob os regimes tributários atual e novo, exigirá adaptações significativas em sistemas, processos jurídicos, supply chain, logística e TI. Questões fundamentais como orçamento para implementação, simulações financeiras, revisão de contratos e utilização de Inteligência Artificial para otimizar processos devem ser priorizadas.

"As empresas precisam se perguntar se seus sistemas ERP e soluções fiscais estão atualizados, permitindo novas atualizações de software para as funcionalidades do novo modelo tributário", destaca Éric Machado, CEO da Revna. "A manutenção do versionamento atualizado exige, em muitos casos, atualização do banco de dados, o que pode aumentar o tempo de inatividade e a complexidade das atualizações."

Para garantir o sucesso na implementação da reforma, Éric Machado recomenda três ações imediatas:

1. Formar um comitê multidisciplinar: para garantir o alinhamento de todas as áreas impactadas.

2. Investir em mapeamento e planejamento de processos: para identificar mudanças necessárias e oportunidades de melhoria.

3. Contratar consultorias especializadas: para garantir uma transição organizada e eficiente.

Principais Aprendizados e Desafios:

- Transição Dual: Operação simultânea sob dois regimes tributários exigirá ajustes significativos.

- Impacto nos ERPs: Atualização de software, parametrização dual e integração de soluções fiscais são essenciais.

- Benefícios do "Move to Cloud": Atualizações em tempo real, resiliência e redução de custos, desde que haja compatibilidade com os dois modelos tributários.

- Alinhamento de Equipes: A criação de comitês multidisciplinares e o mapeamento de processos são cruciais.

- A Reforma como Oportunidade: Modernização de processos, integração de tecnologias e impulso ao crescimento estratégico.

O executivo, especializado em gestão de Tecnologia da Informação (TI) e com 30 anos de experiência no setor, alerta que a antecipação e o planejamento serão essenciais para evitar contratempos operacionais e prejuízos financeiros. "As empresas que não se prepararem adequadamente correm o risco de enfrentar desafios fiscais significativos, como a falta de ajustes nos sistemas e processos para adequação à nota fiscal, o que pode levar à paralisação do faturamento já no dia 1º de janeiro de 2026", enfatiza Machado. Dessa forma, investir na atualização dos sistemas e na capacitação das equipes torna-se fundamental para garantir uma transição segura e eficiente diante das novas exigências fiscais.