Documentos necessários

O Formulário de Cadastramento no Sistema ITC, devidamente preenchido, em PDF, que deverá ser assinado com certificado digital (ICP Brasil) do usuário que deseja a senha. A assinatura pode ser efetuada diretamente no PDF no próprio serviço, ou ser inserido documento já no formato P7S, a partir do PDF assinado conforme instruções em Assinatura digital, quando o protocolo for aberto por terceiro, em nome do usuário requerente.