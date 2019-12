Presidente do Sindicato dos Arquitetos defende debate sobre a cidade

O arquiteto e urbanista Evandro Cardoso Medeiros foi eleito nesta segunda-feira (9) para presidir o Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs) no triênio 2020/2022. A chapa eleita, e que sucederá a administração presidida pela arquiteta e urbanista Maria Teresa Peres de Souza, conta com 14 profissionais e tem como meta buscar a presença e valorizar a atuação dos arquitetos e urbanistas em debates inerentes à construção de cidades mais democráticas e justas. “Acreditamos que cidades planejadas por arquitetos e urbanistas têm mais condições de tornarem-se inclusivas e de atender a toda sua população, pois são espaços com mais justiça social, mais segurança, melhor mobilidade, melhores índices de qualidade de vida e, por isso, mais aptas ao desenvolvimento socioeconômico”, frisou o dirigente sindical. A nova diretoria será empossada em cerimônia a ser realizada no dia 13 de dezembro, às 19h, no Memorial Luiz Carlos Prestes, em Porto Alegre.

Segundo ele, a chapa eleita pretende manter a agenda propositiva de eventos e debates já estabelecida pela atual direção do Saergs, e que tratava sobre temas como moradia e sustentabilidade. “Também é função do sindicato promover o debate através da troca de experiências”, completou Medeiros.

Assumindo o desafio de representar os profissionais gaúchos ao lado do vice-presidente Rodrigo Adonis Barbieri, Medeiros garante: “Queremos lutar junto com os arquitetos para que as decisões sobre o planejamento urbano e os espaços públicos das cidades levem em conta a opinião desses profissionais. Precisamos resgatar o lema "Construa Certo, Contrate um Arquiteto", uma campanha antiga criada pelo Saergs.

A chapa “Todos Juntos à (Re) União” é composta por profissionais que têm experiência em áreas de formulação e/ou aplicação de legislações urbanísticas - como Plano Diretor, Código de Edificações, Segurança Contra Incêndio, Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), entre outros, o que deve ser fortalecido a partir das ações do sindicato. Além disso, reforça Medeiros, há intenção de aproximar o contato com as universidades e a assessoria aos futuros profissionais, o que deve ser feito em parceria com a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (Fenea). “É importante preparar os jovens para o mercado de trabalho e disponibilizar um espaço permanente de escuta, possibilitando, inclusive, o uso da sede do Saergs pelos estudantes”.

Em defesa da categoria, Medeiros ainda reforçou a interlocução contra as reformas trabalhistas, que estão ceifando direitos dos profissionais, e pelo fortalecimento do movimento sindical, alvo constante de ataques diretos do governo federal. “Os profissionais precisam enxergar o sindicato como parceiro na luta por mais dignidade e valorização”.

Formado pela UniRitter, Evandro Medeiros trabalha no desenvolvimento de projetos complementares. Atualmente, cursa pós-graduação em Engenharia de Segurança contra Incêndio na UFRGS, participa do CB 024 da ABNT, é colaborador do IAB RS e assistente do CAU RS para debates sobre a Lei Kiss.