Resíduos retirados pela CEEE Equatorial atrapalham tráfego na avenida Oscar Pereira

Nesta segunda-feira (5), completa-se dez dias desde que a CEEE Equatorial realizou a poda de árvores na avenida Oscar Pereira, e ainda há galhos aguardando recolhimento. Além do bloqueio parcial das calçadas, há pelo menos duas floriculturas da região que estão sem internet e telefone desde o dia 26 de abril, devido ao corte dos fios durante o serviço. A coleta desses resíduos começou somente no final da tarde desta segunda-feira (5) e deve ser concluída até esta terça (6), segundo a concessionária.

Como se não bastasse, outra poda realizada pela companhia no domingo (4), no mesmo endereço, provocou novos estragos: cerca de dez telhas da Floricultura Noeli foram danificadas pelos galhos. Segundo a dona do estabelecimento, Noeli Müller, a estrutura terá que ser substituída com urgência, antes que venha a próxima chuva para evitar maiores perdas. A comerciante aguarda o ressarcimento da empresa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), não foi localizado nenhum protocolo aberto referente aos resíduos da avenida Oscar Pereira. Responsável por fiscalizar o recolhimento de resíduos, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) também não tinha registros ou solicitações de desobstrução.

Impactos na segurança, no trânsito e nas vendas

"Nós chegamos hoje (segunda-feira), e não havia banca. Ela estava tomada de galhos. Nós arrastamos os galhos lá para cima e abrimos a boca. Só depois disso, que veio um caminhão recolher os resíduos", disse a comerciante de 70 anos. Ela relata que um dos galhos estava encostado em seu computador, que só não foi danificado porque estava dentro de uma maleta.

Poda de árvores da Equatorial danificou as telhas de uma floricultura na Av. Oscar Pereira Luana Pazutti/ JC

Os resíduos que estão no local há dez dias também precisaram ser arrastados pelos transeuntes da via, pois estavam interferindo na passagem e no estacionamento dos carros. Após a realocação, contudo, eles se tornaram um obstáculo para quem caminha pela região. "Para um pedestre passar ali, teria que arredar o galho. Na prática, a pessoa não vai empurrar o galho, mas sim passar pelo meio da faixa. É aí que está o perigo", afirmou Loiva Müller, que trabalha na Floricultura Selma.

Para a técnica de enfermagem Tatiane Nascimento Vargas, que ajuda sua mãe na Floricultura Luci, a permanência dos resíduos representa um problema de segurança pública. "Passa alguém na rua de noite, se esconde atrás dos galhos, e a gente não consegue ver", destacou.

Os galhos também têm sido um entrave para as vendas. "Sem internet e sem telefone, não temos clientes. Agora vem o Dia das Mães, dependemos das vendas. Precisamos que os galhos saiam", afirmou Noeli. Segundo ela, não é a primeira vez que o estabelecimento fica sem esses serviços após uma poda da Equatorial.

Desde o dia 26 de abril, comerciantes estão sem internet e telefone Luana Pazutti/ JC

Próximos passos

De acordo com a CEEE Equatorial, os resíduos serão recolhidos até esta terça-feira (6). Em caso de eventuais transtornos causados aos moradores, como danos materiais, os clientes podem solicitar reembolso mediante a apresentação de documentos comprobatórios, que serão solicitados no momento do atendimento e, posteriormente, analisados pela companhia.

O atendimento está disponível pelos canais oficiais da companhia:

Central de Atendimento 0800 721 2333;

WhatsApp/Clara (51) 3382 5500;

Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br ;

; APP Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.

Vale destacar que, de acordo com acordo firmado entre a CEEE Equatorial, a Prefeitura de Porto Alegre, o Ministério Público e o Governo Estadual em abril de 2024, a Equatorial tem um prazo de dois a cinco dias úteis, dependendo do local das podas, para recolhimento e destinação dos resíduos.

Mesmo com um fluxo intenso de carros, que trafegam entre a Zona Sul e o Centro, o prazo para o recolhimento dos resíduos é de cinco dias úteis, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Por conta do feriado do dia 1° de maio, o prazo encerraria nesta segunda (5).

Como solicitar o recolhimento de resíduos das podas?