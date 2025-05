Recuperação de áreas atingidas pela enchente é tema de revista de Arquitetura e Urbanismo lançada pela UniRitter

Promover reflexão sobre as mudanças climáticas e propor soluções práticas na busca de um mundo mais sustentável são premissas a serem seguidas pela academia em contextos de crise, tal qual o Rio Grande do Sul vive no pós-enchente de 2024. A avaliação é de Rachel Ballardin, diretora-geral da UniRitter. Com este norte, a universidade apresenta a revista Perspectiva, que na primeira edição tem como temática iniciativas arquitetônicas e urbanísticas para superar os efeitos da enchente. A produção é do curso de Arquitetura e Urbanismo. As informações são do setor de comunicação da instituição.

Uma cerimônia de lançamento da publicação será realizada nesta terça-feira, 6 de maio, com início às 19h, no auditório do campus FAPA (Av. Manoel Elias, 2001 - Passo das Pedras, Porto Alegre). A fala de abertura será do secretário Maneco Hassen, responsável pela Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, do governo federal.

Na sequência, uma mesa de debate tratará da arquitetura, do urbanismo e do plano de reconstrução das áreas impactadas pela enchente, abordando iniciativas realizadas até aqui e as perspectivas futuras. Participam o coordenador da Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), Paulo Ricardo Bregatto, a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no RS (IAB-RS), Clarice Misoczky de Oliveira, e o conselheiro fiscal da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA-RS) Vicente Brandão. A mediação será da professora Érica Dall’Asta, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter.

Revista Perspectiva



A edição de lançamento da revista Perspectiva é composta por oito iniciativas selecionadas por sua abordagem inovadora e crítica sobre os territórios alagados durante a enchente de maio de 2024. Como instrumento pedagógico, a publicação reúne ideias de projetos sustentáveis que foram produzidos por estudantes sob supervisão de docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter, em atividades de extensão, trabalhos de final de graduação e Unidades Curriculares.

Entre essas iniciativas, três projetos selecionados se destacam pelo aprofundamento na temática das enchentes ao propor a revitalização do Arroio Passo das Pedras, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e a requalificação urbana para moradias no Quarto Distrito. Outros dois projetos apresentados nesta edição foram desenvolvidos com foco na revitalização de praças públicas em Canoas, ideias de espaços mais verdes, acolhedores e adaptados às necessidades locais. Outras duas propostas têm como foco moradias para a realocação de famílias desabrigadas pela enchente histórica de 2024.

Complementando a seleção, outro projeto abordado na edição da revista Perspectiva é o (Re)viver, que tem levado bibliotecas modulares a Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Canoas atingidas pela enchente de maio. A iniciativa propõe a união da instituição de ensino superior com entidades públicas e parceiros que têm em comum o objetivo de ofertar espaços lúdicos de leitura para crianças, como instrumentos de reconexão dos pequenos com o ambiente escolar nessa fase de retomada.