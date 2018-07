Croatas 'atropelam' fotógrafo em comemoração do gol da virada sobre a Inglaterra

A comemoração do gol de Mario Mandzukic, que garantiu a vitória da Croácia por 2 a 1 sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (11) e a vaga na final da Copa do Mundo da Rússia, teve um personagem inusitado. Empolgados com a virada, os jogadores croatas “atropelaram” o fotógrafo salvadorenho Yuri Cortez, chefe de foto da sucursal mexicana da Agência France Press (AFP), que trabalhava na partida. Mesmo caído e com os atletas sobre si, Cortez, que fez carreira como fotógrafo de guerras e conflitos, continuou com a câmera na mão e, devido ao ângulo privilegiado, conseguiu registros “exclusivos” da festa croata – entre elas, a imagem ao lado. Depois do “atropelamento”, mais calmos, os jogadores se desculparam com o fotógrafo, que ganhou até um beijo do zagueiro Vida. Com o triunfo desta quarta, a Croácia se classificou para a decisão do Mundial, contra a França, neste domingo (15), ao meio-dia.