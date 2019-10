Projeto do aeroporto da serra gaúcha avança

A assinatura do termo de compromisso para a construção do aeroporto de Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul está marcada para 4 de dezembro, no Ministério da Infraestrutura, em Brasília. Os próximos passos do projeto foram definidos nesta quarta-feira (16) durante audiência de empresários e políticos gaúchos com o secretário nacional de aviação civil, Ronei Saggioro.