Ataque a tiros em posto controlado por Israel na Cisjordânia mata 2 pessoas

Um ataque a tiros na Ponte Allenby, posto controlado por Israel entre a Cisjordânia ocupada e a Jordânia, matou ao menos duas pessoas nesta quinta-feira (18), segundo o serviço de resgate do Estado judeu. Um agressor foi morto pelas forças de segurança.

Segundo o Exército israelense, detalhes do incidente estão sendo investigados.

passagem, um ponto crucial para o comércio entre a Jordânia e Israel, ocorre 10 dias após seis pessoas morrerem baleadas em um atentado assumido pelo Hamas a um ponto de ônibus de Jerusalém O ataque na, ocorre 10 dias após seis pessoas morrerem baleadas em um. Na ocasião, os agressores foram mortos pela polícia.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, houve diversos ataques em Israel. Em outubro de 2024, dois palestinos, um com uma arma de fogo e o outro com uma faca, mataram sete pessoas em Tel Aviv. Em novembro de 2023, dois homens armados palestinos mataram três pessoas em um ponto de ônibus em Jerusalém. Os serviços de segurança israelenses afirmaram que, em ambos os casos, os agressores eram ligados ao Hamas.