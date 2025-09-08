Ataque a tiros deixa mortos em Israel; país ameaça Gaza com 'aniquilamento'

Um ataque a tiros em Jerusalém deixou seis pessoas mortas nesta segunda-feira (8). O ministro de Defesa do país deu um ultimato ao grupo terrorista Hamas com ameaças de aniquilar Gaza.

O atentado foi feito em um ponto de ônibus na parte leste de Jerusalém, de maioria palestina ocupada e anexada por Israel. De acordo com a agência de notícias Reuters, são seis mortos e 11 feridos.

A polícia israelense afirma que eram dois atiradores homens. Eles teriam chegado de carro ao ponto de ônibus e foram mortos por um policial e um civil armado. "Várias armas, munições e uma faca usada pelos 'terroristas', foram recuperadas no local", afirmou a polícia.

Hamas e Jihad comemoram o ataque. O grupo extremista que pede a libertação da Palestina definiu o ataque como retaliação pelas operações de Israel em Gaza. "Afirmamos que esta operação é uma resposta natural aos crimes da ocupação e ao genocídio que está sendo cometido contra nosso povo", afirma a nota do Hamas. Jihad Islâmica, outro grupo militante palestino, também elogiou o ataque. Nenhum dos dois reivindicou a autoria do atentado.