Nenung traz o show ‘A Lógica da Liberdade’ no Ecarta Musical

Em A Lógica da Liberdade , o cantor, compositor e poeta Luís Nenung revisita quatro décadas de trajetória artística em um formato essencial e poético. Acompanhado do baixista, arranjador e parceiro de longa data Juliano Pereira, o espetáculo, que acontece neste sábado (20), às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) convida o público a uma viagem sonora e lírica através de 11 canções que refletem a condição humana, seus desafios e encantos.

