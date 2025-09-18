Nenung traz o show ‘A Lógica da Liberdade’ no Ecarta Musical

Em A Lógica da Liberdade, o cantor, compositor e poeta Luís Nenung revisita quatro décadas de trajetória artística em um formato essencial e poético. Acompanhado do baixista, arranjador e parceiro de longa data Juliano Pereira, o espetáculo, que acontece neste sábado (20), às 18h, na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) convida o público a uma viagem sonora e lírica através de 11 canções que refletem a condição humana, seus desafios e encantos.
A apresentação revisita a essência de um artista que, desde os anos 80, constrói uma obra marcada pela profundidade, espiritualidade e experimentação. No repertório, canções emblemáticas d'Os The Darma Lóvers, sua banda mais representativa, além de parcerias e composições autorais que evidenciam a força de Nenung, com destaque para faixas como Desapego, Diamante, Meu Amor se Mudou pra Lua e Canção para Minha Morte. A entrada é franca.