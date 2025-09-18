Porto Alegre,

Publicada em 18 de Setembro de 2025 às 10:49

Mineirinho retoma treinos para descida na rampa do CAFF nesta quinta

A descida oficial deve acontecer na próxima semana, informa o governo do Estado

Cássio Fonseca/Especial/JC
O governo do Rio Grande do Sul e a Red Bull emitiram nota, na manhã desta quinta-feira (18), informando que o atleta Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, irá retomar os treinamentos para a descida da rampa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) ainda nesta quinta. 
Já a descida oficial deve acontecer na próxima semana, "a depender das condições meteorológicas, bem-estar do atleta e eventuais ajustes necessários após os treinos".
A nota informa, ainda, que também estão sendo tomadas medidas de segurança para o caso de acidentes. A descida oficial não será aberta ao público, mas haverá transmissão ao vivo. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.
No período de treinamento e mesmo durante a descida oficial, o CAFF segue funcionando normalmente.

