Produção de leite no Brasil bate recorde mesmo com menor número de vacas em 45 anos

A produção de leite no Brasil cresceu 1,4% na passagem de 2023 para 2024, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O volume produzido foi de 35,7 bilhões de litros no ano passado. Trata-se do patamar recorde de uma série histórica iniciada em 1974. A máxima anterior havia sido alcançada em 2020 (35,3 bilhões).

O número de vacas ordenhadas, por outro lado, encolheu 2,8% de 2023 para 2024. O efetivo foi de 15,1 milhões de animais no ano passado. É o menor patamar em 45 anos, desde 1979 (14,9 milhões). De acordo com o IBGE, o crescimento da produção acompanhado da queda no rebanho sinaliza um aumento da produtividade média, estimada em 2.362 litros por vaca no ano passado. O indicador avançou 4,3%.

Os dados integram a PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal). O valor da produção de leite foi estimado em R$ 87,5 bilhões em 2024, alta de 9,4% frente a 2023.

O número de vacas ordenhadas vem caindo desde 2015. Isso, segundo o instituto, reflete a saída de parte dos produtores da atividade, especialmente aqueles com menos recursos ou menos especializados. O investimento em tecnologia e melhoramento genético, por parte de quem conseguiu se manter, ajuda a elevar a produção, de acordo com o IBGE.

"No setor leiteiro, o que a gente tem visto é uma saída do pequeno produtor", afirma Mariana Oliveira, analista da PPM. Ademais, ela acrescenta: "Os produtores que estão ficando na atividade têm condição de investir em melhorias para sua produção."

Minas Gerais é o estado que lidera o ranking dos estados, com 9,8 bilhões de litros em 2024, o equivalente a 27,4% da produção total. Paraná (4,6 bilhões) e Rio Grande do Sul (4 bilhões) aparecem na sequência. Entre os municípios, a liderança é ocupada por Castro (PR). A produção local foi de 484,4 milhões de litros (1,4% do total).