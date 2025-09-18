Maior shopping da Serra ganhará duas sorveterias até novembro

Primavera entrando e, logo depois, verão pedem? Sorvete! É o que o maior shopping center da Serra Gaúcha vai oferecer aos clientes entre as novidades até dezembro. Duas sorveterias vão abrir no Villagio Shopping, em Caxias do Sul, informa o empreendimento para a coluna Minuto Varejo.

A gelateria, porque segue a receita italiana do gelato, argentina Freddo, com mais de 50 anos de história, desembarca no Villagio e será a primeira unidade na cidade, polo econômico da Serra. O shopping informa que a Freddo estreia até o fim de setembro.

Outra marca do segmento, a Chiquinho Sorvetes, desembarca em novembro com suas casquinhas, sundaes, milk shakes e o famoso ShakeMix, servido de cabeça para baixo, explica o Villagio. As duas operações são franquia.

A gelateria gerou sete empregos diretos. A capacidade do espaço, em frente à loja da Hering, é para 25 pessoas sentadas. São 24 sabores no cardápio, produzidos na Argentina. Além do gelato, a Freddo atua com cafeteria e milk shakes.

“A chegada das duas operações reforça o compromisso do Villagio em apresentar marcas reconhecidas e que oferecem experiências diferenciadas”, comenta, em nota enviada à coluna Minuto Varejo, Camila Figueiredo, gerente de marketing do Villagio Caxias.

