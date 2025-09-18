Podas de ipês rosas em Porto Alegre geram reclamações

Um conjunto de ipês rosas foi podado na segunda-feira (15) em frente ao Instituto de Previdência do Estado, localizado na avenida Borges de Medeiros. Na ocasião, agentes da CEEE Equatorial, com autorização dos órgãos ambientais, cortaram diversos galhos que chegavam a alcançar a rede de fios elétricos. A situação ocorreu no período de floração da espécie, que costuma marcar a chegada da primavera na Capital, o que gerou reclamações nas redes sociais.

vídeo publicado pelo vereador Jonas Reis (PT). As imagens, no entanto, foram inicialmente divulgadas por Fernando Berthold em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter) A repercussão do caso aconteceu através de umAs imagens, no entanto, foram inicialmente divulgadas por Fernando Berthold em uma. Nos comentários, a equipe do prefeito Sebastião Melo informou que o serviço foi executado pelas concessionárias de energia elétrica — com licença emitida pela Fepam em 2022 e válida até 2027 — e não pela administração municipal. O episódio acabou gerando controvérsias entre a população nas mídias.

Resposta do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, referente a poda de ipês na cidade Plataforma X/Reprodução/JC

Em abril de 2024, a prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a CEEE Equatorial, definiu um cronograma para a poda de árvores que interferem na rede elétrica. De acordo com informações publicadas pelo município, o plano de manejo vegetal contou também com a mediação do Governo do Estado e do Ministério Público. Foram estabelecidos 15 bairros prioritários, contemplando áreas estratégicas como hospitais, pronto-atendimentos, estações de tratamento e bombeamento de água e esgoto, além de unidades do sistema prisional. A finalização do projeto estava prevista para 31 de março deste ano.

Na época, ficou acordado entre as partes que, caso os espécimes arbóreos estejam em contato direto e físico com a rede elétrica (fios e cabos), a CEEE Equatorial realizará a poda, avaliando eventual necessidade de manter o equilíbrio físico do vegetal. Contudo, se as árvores não estiverem em contato com a rede elétrica, o município de Porto Alegre será o responsável por avaliar e realizar as intervenções necessárias.

Em nota, a CEEE Equatorial esclareceu que a realização de podas é uma medida preventiva ou corretiva essencial, necessária para reduzir o risco de conflitos com a fiação e garantir a continuidade do fornecimento de energia. Segundo a distribuidora, todo o manejo vegetal está amparado em licença ambiental concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). Além disso, as empresas que executam esse serviço são treinadas para seguir as normas adequadas e contam com responsáveis técnicos habilitados para orientar as equipes.

A companhia ainda afirma que mantém um plano de podas, em que são realizadas intervenções em diferentes pontos da região metropolitana, evitando que a vegetação cause interrupções na rede.