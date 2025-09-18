Araújo Vianna apresenta Acústico Bandas Gaúchas este final de semana

Comemorando os 20 anos do icônico Acústico MTV Bandas Gaúchas , o Auditório Araújo Vianna ( Osvaldo Aranha, 685) vai reunir, neste final de semana (20 e 21), às 19h, os artistas que participaram da gravação desse importante CD/DVD. Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pilla, Cachorro Grande, Ultramen e Wander Wilder, responsáveis por fazer dessa edição uma das mais bem-sucedidas do projeto no Brasil, dividirão o clássico palco localizado no Parque Farroupilha.



No repertório da apresentação, estarão todos os hits que impulsionaram o rock gaúcho no início dos anos 2000. Microondas e Melissa , do Bidê ou Balde, Dia Perfeito e Sexperienced , do Cachorro Grande, Dívida e Ultramanos , do Ultramen, e Bebendo Vinho e No Ritmo da Vida , de Wander Wildner, são os momentos inesquecíveis do registro. O Acústico MTV Bandas Gaúchas , que se destacou pela sua produção sofisticada, ainda venceu o Prêmio Açorianos de Música em 2005, na categoria Melhor DVD. Só restam ingressos de pista lateral em pé à venda por R$ 155,00 via Sympla.

