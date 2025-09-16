Porto Alegre,

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 08:19

Biblioteca Pública do Estado recebe o talento de Tivo

Show celebra Porto Alegre em versos, melodias e novas cores da música brasileira

Elisa Comanduili/Divulgação/JC
A música toma conta do Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190) com o projeto BPE + Música. A edição de setembro acontece nesta quinta-feira (18), a partir das 19h, e recebe o cantor, compositor e multi-instrumentista Tivo.
No palco da BPE, o porto-alegrense traz ao público um show intimista e cheio de frescor autoral. O repertório percorre as faixas de seu álbum de estreia, Pra Ontem e Amanhã, lançado em 2024, além de incluir composições inéditas que sinalizam novas direções em sua carreira. O artista revela uma sonoridade brasileira contemporânea, em que o samba e os ecos da bossa nova dialogam com influências diversas. A curadoria é assinada pelo jornalista, escritor e crítico musical Juarez Fonseca. A entrada é gratuita.

