Biblioteca Pública do Estado recebe o talento de Tivo

A música toma conta do Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190) com o projeto BPE + Música. A edição de setembro acontece nesta quinta-feira (18), a partir das 19h, e recebe o cantor, compositor e multi-instrumentista Tivo.

