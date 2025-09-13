Sandra Ling lança livro de estreia na nova Livraria da Travessa

A poeta, artista plástica e paisagista Sandra Ling lança seu livro de estreia, Sempre é outra superfície , nesta segunda-feira (15), às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi (João Wallig, 1800). O lançamento será um dos primeiros grandes eventos literários da nova loja, que marca a chegada da tradicional rede carioca ao Sul do País.



O evento contará com uma conversa aberta ao público, em que Sandra dialoga com a professora e ensaísta Maria do Carmo Campos e a pesquisadora em filosofia e crítica de arte Virgínia Aita sobre poesia, artes visuais e o lugar do livro na cena cultural contemporânea. Sempre é outra superfície reúne poemas e desenhos produzidos ao longo de muitos anos, em um processo paciente e artesanal. Os textos são concisos e depurados, apresentados ao lado de imagens delicadas, compondo uma obra que reflete sobre tempo, espaço, gesto e espanto. Dividido em três partes, o volume traz posfácio do poeta e tradutor Guilherme Gontijo Flores. A entrada é franca e o exemplar será vendido a R$ 59,00.