Minuto a minuto: Acompanhe a cobertura das eleições municipais

11h20min - Na EMEF Jardim Florido, em Gravataí, há filas em diversas sessões. O movimento intensificou a partir das 10h30 de acordo com fiscais.

A EMEF Jardim Florido em Gravataí registra filas em diversas sessões Stéfani Rodrigues/Especial/JC

11h05min - Na Região Metropolitana, Gravataí não registra filas na Escola Estadual Doutor Luiz Bastos do Prado.

10h52min - A Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Aparício Borges, localizada no Bairro Partenon, Zona Leste da Capital, registrou um importante fluxo de pessoas nesta manhã. Segundo Patrícia Pereira e Márcia Monteblanco, receptora e secretária da escola, respectivamente, o movimento se deu em razão do fechamento da Escola Estadual Dr José Carlos Ferreira. Após o encerramento das atividades da instituição, as sessões localizadas lá foram divididas entre três escolas, umas delas, a Aparício Borges.

10h - Ao lado do seu vice, Thiago Duarte, a candidata do PDT, Juliana Brizola, chegou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, às 10h33, onde realizou seu voto. Acompanhada do filho, José Inácio, do namorado, João Guilherme Dezensi e de sua assessoria, Brizola afirmou que está confiante na vitória. “Até o segundo turno”, disse ao finalizar a votação.

Juliana Brizola (PDT) chegou para votar junto com o vice, Thiago Duarte Bárbara Lima/Especial/JC

10h36min - As estradas gaúchas têm movimento tranquilo neste domingo de eleições, como é o caso da Freeway.

A praça de pedágio na Freeway registra baixo movimento de veículos Fernando Aranchipe/Divulgação/JC

10h26min - Com 15 seções eleitorais, a maior escola pública do Rio Grande do Sul, o Colégio Júlio de Castilhos teve movimentação tranquila nas duas primeiras horas de votação neste domingo.

Colégio Julio de Castilhos tem baixa movimentação nas primeiras horas de votação JULIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

10h04min - Votação transcorre com tranquilidade na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cidade Jardim, na Rua Fabio Araujo Santos, na Zona Sul de Porto Alegre.

Não houve formação de filas para votar na Escola Estadual de Ensino Fundamental Cidade Jardim Amanda Flora/Especial/JC

10h - “ É um dia muito importante, primeira eleição que o partido Novo tem candidato a prefeito (em Porto Alegre)”, destacou Felipe Camozzato, que disputa o Executivo da Capital nesta eleição de 2024. Morador da Zona Norte, atravessou a cidade para votar em uma sala de aula do Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca, no Bairro Ipanema, onde fica a sua seção eleitoral.

9h56min - Teve tensão antes do voto da candidata do PT Maria do Rosário. Ela chegou à seção eleitoral 175 no Colégio Murialdo sem o título de eleitor e apresentou o documento de identidade. E os mesários tiveram dificuldade para encontrar seu nome no sistema.

A candidata do PT Maria do Rosário votou na seção eleitoral 175 no Colégio Murialdo Tânia Meinerz/Especial/JC

9h52min - Pouco movimento e seções quase vazias na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia, no bairro Boa Vista.

As sessões estavam quase vazias na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia, no bairro Boa Vista Sofia Eizirik/Especial/JC

9h50min - Em clima amistoso e com bom humor de ambas as partes, Sebastião Melo e Maria do Rosário se cumprimentam em encontro entre agendas, na Pucrs.

Os candidatos à prefeitura de Porto Alegre Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) se encontraram na Puc Evandro Oliveira/JC

9h45min - Fluxo tranquilo e constante e algumas filas marcam votação no colégio Apeles Porto Alegre, no bairro Santana, por volta das 9h da manhã.

Fluxo tranquilo e constante e algumas filas marcam votação no colégio Apeles Porto Alegre, no bairro Santana Lívia Araújo/Especial/JC

9h33min - Mudança causa confusão em eleitores no bairro Sarandi. A Escola Municipal de Educação Básica Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, tradicional ponto de votação da região, está fechada. O local foi atingido pela enchente de maio e passa por reformas. Quem normalmente vota no local deve se dirigir até a Escola Adventista do bairro Sarandí, na Rua Passos Figueiroa, nº 841. Duas fiscais estão localizadas em frente à escola orientando os eleitores.