Manhã de normalidade nas eleições de Caxias do Sul

As eleições municipais de Caxias do Sul transcorreram sem nenhuma anormalidade mais séria na manhã deste domingo (6). De acordo com o Cartório Eleitoral, foram necessárias trocas de urnas em oito seções eleitorais das 1,1 mil disponíveis em 163 locais de votação, distribuídas em três zonas, para os 347.184 eleitores. Os equipamentos apresentaram falha na comunicação com o terminal dos mesários e foram trocados pelo Cartório Eleitoral. Dos 4,6 mil mesários convocados, apenas 33 se ausentaram.O único incidente considerado grave envolveu um homem, que não teve a identidade divulgada, flagrado fazendo boca de urna em frente a um local de votação. Após detido pela Brigada Militar, ele assinou termo circunstanciado que levará a uma investigação posterior ao processo eleitoral.