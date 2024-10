Candidata Fabiana Sanguiné (PSTU) vota no Centro Histórico de Porto Alegre

A candidata à prefeitura de Porto Alegre, Fabiane Sanguiné (PSTU), chegou ao seu local de votação próximo das 12h. Acompanhada pelo vice de sua chapa, Regis Ethur, e por um grupo de apoiadores, Sanguiné votou no Instituto da Providência, no Centro Histórico da Capital.



Antes de votar, Sanguiné afirmou estar satisfeita com a campanha realizada. “Cumprimos um papel importantíssimo nesse primeiro turno, que era ter uma voz e projetos que dissessem a respeito da classe trabalhadora, que representassem saídas e propostas concretas para esta classe, além de denunciar o desmonte do serviço público”, destacou.

Pela manhã, a candidata teve agenda na rádio Guaíba, na Gaúcha e na rádio Bandeirantes. Após um almoço com os apoiadores, Sanguiné irá acompanhar seu vice em uma agenda na rádio Gaúcha. Sanguiné irá acompanhar a apuração junto com o partido e apoiadores em seu comitê na Duque de Caxias, no Centro Histórico.Além de demonstrar satisfação com a campanha, Sanguiné comentou sobre os desafios impostos neste período. “São oito candidatos em Porto Alegre e só três tiveram espaço na TV e no rádio, no horário eleitoral. Candidatos esses já ligados aos grandes partidos políticos. Com todos os limites que a gente tem, com todas as restrições conseguimos avançar muito”, afirma.