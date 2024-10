Candidato do Novo em Porto Alegre, Camozzato vota acompanhado da filha

Porto Alegre)”, destacou Felipe Camozzato “É um dia muito importante, primeira eleição que o Partido Novo tem candidato a prefeito (em)”, destacou, que disputa o Executivo da Capital nesta eleição de 2024. Morador da Zona Norte, atravessou a cidade para votar em uma sala de aula do Colégio Estadual Odila Gay da Fonseca, no bairro Ipanema, onde fica a sua seção eleitoral.

Com a filha de 2 anos no colo, entrou e saiu da cabine de votação em menos de um minuto, às 8h11min. Com a mãe Theodora chamando sua atenção, a menina fez o sinal de vitória com a mão para ser registrada pela imprensa que acompanhava a cena. Também acompanharam Camozzato a candidata a vice na chapa, Raqueli Baumbach (Novo), um candidato a vereador e outros integrantes do partido.

"Tínhamos um desafio muito grande de não ter tempo de TV e de rádio. Ainda assim fizemos uma campanha bonita, conseguimos apresentar nossas ideias, debater em alto nível a cidade e seus problemas", declarou Camozzato já do lado de fora do colégio. A expectativa do partido é ampliar a bancada na Câmara Municipal, hoje formada por dois vereadores.