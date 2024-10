Identificação eletrônica gera tensão antes de voto da candidata do PT

Houve alguma tensão antes do voto da candidata do PT à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário, na manhã deste domingo, 6 de outubro. Ela chegou à seção eleitoral 175 no Colégio Murialdo sem o título de eleitor e apresentou o documento de identidade. E os mesários tiveram dificuldade para encontrar seu nome no sistema.