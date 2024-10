Confira quem são os candidatos a prefeito e a vereador em Santa Maria e seus números

Considerado o “Coração do Rio Grande do Sul” por sua posição geográfica, o município de Santa Maria tem sete chapas na disputa à prefeitura. A cidade é o quinto maior colégio eleitoral do Estado. As 21 vagas à Câmara Municipal serão disputadas por 258 candidaturas.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - DivulgaCandContas

Confira a lista de candidatos à prefeitura de Santa Maria:

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) - 50



> Alídio da Luz (PSOL)

Nome completo: Alídio da Luz Silva (PSOL)

Vice: Professora Marisa

Coligação: Federação PSOL/Rede

PRD - 25



> Dr. Moacir (PRD)

Nome completo: Moacir da Rosa Alves

Vice: Zeca Lima (PRD)

Coligação: chapa pura

Segue teu Coração - 30



> Giuseppe Riesgo (Novo)

Nome completo: Giuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo

Vice: Magali da Rocha (MDB)

Coligação: Novo, MDB e Avante

PDT - 12



> Professor Burmann (PDT)

Nome completo: Paulo Afonso Burmann

Vice: Coronel Adilomar (PDT)

Coligação: chapa pura

Amor e fé por Santa Maria - 22



> Roberta Leitão (PL)

Nome completo: Roberta Pereira Leitão

Vice: Marcelino Severo (Podemos)

Coligação: PL e Podemos

Todos por Santa Maria - 45



> Rodrigo Décimo (PSDB)

Nome completo: Rodrigo Décimo

Vice: Lúcia Madruga (PP)

Coligação: Federação PSDB/Cidadania, PP, PSB, Republicanos, PSD

Vamos juntos por Santa Maria - 13



> Valdeci Oliveira (PT)

Nome completo: Antônio Valdeci Oliveira de Oliveira

Vice: José Farret (União)

Coligação: Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) e União Brasil

Confira a lista de candidatos à Câmara de Santa Maria:

Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV)



Ana Cristina Londe - 13777

Angela Coletiva Antirracista - 13113

Antonio Soares Gd - 13123

Augusto Panzenhagen - 65123

Cassio Kaus - 13011

Fabricio Vargas - 13000

Helen Cabral - 13730

Lurdez A Carteiro - 13333

Maria Rita - 65656

Marina Callegaro - 13015

Micheli Torrico - 13013

Paulo Quadrado - 13330

Professora Celita - 13789

Professora Valeria Santos - 13307

Renata Quartiero - 13180

Ricardo Fonseca - 13138

Ronaldo Paines - 13513

Sidi - 13007

Valdir Oliveira - 13713

Valeska Huffel - 13643

Vilmar Galvão - 13640

Werner Rempel - 65054

Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)



Adao Lemos - 45192

Admar Pozzobom - 45678

Daniele Farret - 45222

Emanuel Valter (Manu) - 45125

Fabiana Bibinha - 45963

Geovane Vargas - 45740

Givago Ribeiro - 45252

Guilherme Ribas - 45321

Ines Coelho - 45045

Joao Chaves - 45123

Joeba da Farmácia - 45720

Juba - 45000

Lorenzo Mazzine Pichinin - 45007

Patricia de Oxum - 45250

Prof Daverlan - 45777

Ronaldo Chupim - 45015

Rose Estrasulas - 45138

Salvador - 45733

Teixeira - 45240

Vanderlei Araujo - 45555

Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)



Alice Carvalho - 50777

Bispo Francisco - 50123

Carina Corrêa - 50266

Claudio Silva - 50019

Cristina Scremin - 18888

Fernanda e Coletivo Animal - 50500

Fidel Árbitro - 18015

Gio Mercês - 50180

Jesus - 50540

Luiz Fernando Guimarães - 50070

Paulo - 50100

Professor Gustavo - 50050

Professor Vinicius - 50550

Rafael Ferreira - 50666

Renan Oliveira - 18000

Valesca Karkuszewski - 18123

MDB



Adelar Vargas Bolinha - 15444

Anna Paula Borgmann - 15333

Arruda - 15000

Aureni da Costa Quina - 15999

Gilson Gomes - 15147

Jaime Homrich - 15615

Luciano Villa - 15244

Marcelo Acosta - 15500

Matheus Schmidt - 15555

Melissa Schmitt - 15678

Neizinho Lopes - 15015

Paniz - 15123

Prof Ana Maria Molina - 15570

Rafael Bombeiro - 15193

Rudys Confirmadissimo - 15020

Stanley - 15201

Stéfany Rodrigues - 15777

Tais Soncini - 15115

Novo



Barretinha - 30222

Camila Willemberg - 30712

Capitao Gustavo - 30531

Carina Cassol - 30122

Dielison Cardoso - 30790

Felipe Neves - 30022

Gabriel Lima Mendes - 30030

Henrique Lima - 30700

Homero Schlichting - 30007

Joao Camargo - 30300

Joao Kaus - 30010

Juliana Bueno - 30777

Lara Prade - 30500

Liane Freitas - 30303

Luiz Roberto Meneghetti - 30000

Marcelo - 30444

Sergio Savian - 30123

Willian Leal - 30730

PDT



Carlos Soares - 12001

Claiton Rocha - 12120

Claudio Costa - 12112

Dra Cida Brizola - 12111

Gleno de Jesus - Do Taxi - 12250

Jair Da Estofaria - 12202

João Barros - Filho Do Doce - 12612

Jorjão - Jorge Trindade - 12678

Leonel Pacheco - 12220

Marli Batista - 12333

Olinda Maninha - 12215

Oseias Mota - 12457

Prof Luci Tia da Moto - 12012

Prof Luiz Fernando - 12000

Ronaldo Isaias - 12238

Rosalina Paz - 12222

Savio Melo - 12375

Silvaninha do Povo - 12123

Simone Poerschke - 12212***

Zaloar Soares - 12345

PL



Agda Leal - 22220

Capitão Reis - 22682

Claudete Paim - 22001

Coronel Vargas - 22190

Cris do Posto - 22192

Eng Luciana Lulla Camilotti - 22008

Eugenio Luta De Braço - 22688

Fernandinho - 22122

Ines Santos - 22456

Isa Tombini - 22000

Jader Maretoli - 22123

João Elias Jacaré - 22300

Liamara Caleffi - 22202

Luciano Asselmann - 22005

Marcus Vinicius Quinho - 22514

Mauricio Bianchim - 22200

Olavo Muller - 22225

Pitthan - 22777

Sgt dos Santos - 22007

Sgt Neilton - 22992

Tatiane Marques Patriota - 22222

Tubias Calil - 22022

Pode



Adriano Lima - 20222

Ana Neri - 20022

Andrea Brasil - 20999

Anita Costa Beber - 20123

Bira Rabicó - 20456

Dr Selena Se - 20007

Everton Siqueira - 20500

Gelcimar do Churrasquinho - 20111

Guilherme Duarte - 20193

Kauã Furacão - 20100

Kauã Moraes - 20520

Marco Chaleira - 20090

Marcos Schutz - 20190

Maristela Santos - 20099

Nadia Nobre - 20678

Pastor Paulo Lima - 20010

Pastor Valdoino - 20777

Rafael Rodrigues - 20000

Rodrigo Transportes - 20720

Ros Ngela Gomes - 20300

Tony Oliveira - 20020

PP



Ana Cristina Sacchett Depra - 11012

Billy - 11222

Dani Portella - 11011

Everton Mayer Tigrinho - 11234

Fort - 11030

Francis Teixeira - 11111

Hamilton Oliveira - 11888

Joao Carlos Provensi - 11015

Josias Martins - 11777

Julio Arruda - 11717

Lubini - 11321

Prof Dena Amarante - 11000

Sandra Da Salgado - 11456

Sergio Cechin - 11123

Vet Marlene Nascimento - 11770

Viviane Soares - 11333

PRD



Arthur Raskopf - 25555

Atilio Conterato - 25103

Enilda Pedroso - 25776

Everton Santos - 25678

Pedroso - 25768

Renan Berleze Recchia - 25025

Silvia Antunes - 25055

Vanessa Tavares - 25372

Vilmar Teló - 25000

Vó Neida - 25148

PSB



Alemão do Gás - 40123

Bia - 40456

Carlos Oliveira Toco - 40220

Cris AZ - 40777

Daniel Silva - 40035

Janaina - 40444

Jaqueline Flores - 40041

Jorginho Maia - 40200

Junior Fenix - 40400

Lascão - 40014

Leo Vargas - 40018

Leoni Tio do Pastel - 40111

Mana Tia da Creche - 40555

Marcinho - 40040

Penteado Penti - 40100

Professor Danclar - 40222

Rufinei - 40228

Zana Freire Cabeleireira - 40775

Zé Cabeleireiro - 40500

PSD



Artur Heinz - 55022

Cezar Papagaio - 55678

Coronel Alvaro Vasco - 55151

Delegado Ribeiro - 55200***

Diúlia Tauchen - 55333

Fabiano Godinho - 55300

Fatima dos Anjos - 55752

Garay - 55055

Jorginho Leal - 55123

Lenise Alfma - 55555***

Marcia Portella - 55030

Presbítero Jorge Barros - 55133

Professor Paulo Ricardo - 55040

Rosemeri de Moura Martins - 55007

Sandra Sandrine - 55000***

Zeca Brutti - 55777

Republicanos



Águeda Cassol - 10110

Alexandre Vargas - 10300

Caty Mendes - 10012

Cleber Santos - 10001

Daniel Ávila - 10000

Delegado Getúlio - 10020

Della Rosa - 10777

Elisama Romero - 10222

Everton Machado - 10888

Gesabel Pretto - 10120

Ishmael Vieira - 10100

Jorge Lopes - 10007

Laiane Trevisol - 10200

Luciano Sampaio - 10220

Manequinho Guilherme Badke - 10789

Mateus Roncatto - 10345

Miguel Uhr - 10010

Paulinho Barbeiro - 10225

Professora Maria Helena - 10456

Ronei Reis - 10500

Silvina Dias - 10900

Xis do Toco - 10123

União



Adão Nunes - 44270

Ana Maria Alonso - 44444

Dr. Flavico - 44222

Edison Junior - 44789

Gislaine Pavão - 44678

João Pellegrini - 44312

Jorge Dutra Garçom - 44727

Leandro Correa - 44001

Lidi Santos - 44999

Lucas - 44707

Luiz Gonzaga Gogo - 44611

Marcelo Zappe Bisogno - 44044

Marcio da Beira Trilho - 44000

Neiva Mello - 44331

Ovidio Mayer - 44500

Paola do Amaral - 44644

Patty Souza - 44567

Paulo Calvano - 44022

Profª Juliane - 44144

Rubinho Ba - 44111

Tenente Roberto - 44333

Virago - 44777

*** Inapto