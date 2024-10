Ocorrências eleitorais no RS vão de boca de urna até agressão a mesária

Ainda na madrugada deste domingo (6), por volta da 1h, em Saldanha Marinho, na Região Nordeste do RS, uma guarnição da Polícia Militar precisou dispersar uma possível campanha fora do horário eleitoral. Já no início da manhã, em Catuípe, no Noroeste do Estado, durante um patrulhamento, a Força Tática abordou suspeitos vinculados a facções criminosas, que tinham a intenção de intimidar partidos rivais. Na abordagem, foram apreendidas armas, coletes balísticos e material de campanha em um VW Gol prata.



Na Região Metropolitana, em Charqueadas, por volta das 8h30min, um eleitor foi flagrado realizando "boca de urna" em frente a uma zona eleitoral, distribuindo panfletos e acenando com uma bandeira de um candidato. O material de campanha foi apreendido e a ocorrência, registrada.

Ainda na Região Metropolitana, em Guaíba, durante policiamento na Escola Arlindo Stringuini, a guarnição foi informada por uma eleitora, que não quis se identificar, sobre um candidato a vereador que estava distribuindo panfletos na esquina em frente à escola. A guarnição avistou Sidnei Magri Medeiros distribuindo os panfletos. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele entregou os panfletos a outro indivíduo, que deixou o local. O candidato confessou ter agido por impulso, na esperança de ganhar as eleições.

Em Santa Maria, na Região Central do Estado, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, quando uma mesária na Escola Castro Alves foi agredida com um soco no peito por uma eleitora que aguardava para votar. A agressão ocorreu após a eleitora ser orientada pela mesária a aguardar sua vez para utilizar a urna de votação.