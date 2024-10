Eleições tranquilas e fluxo normal marcam a manhã em Cachoeirinha

Local com maior número de eleitores de Cachoeirinha, a Escola Portugal, registrou manhã tranquila e sem perturbações neste domingo (6). O município da Região Metropolitana tem, no total, 127 mil eleitores. Destes, 5,8 mil votam na Escola Portugal, que tem 14 seções de votação com quatro membros cada, três administradores na secretaria e dois porteiros.“As duas primeiras horas foram mais intensas. Depois, o fluxo foi normal. Não houve tumultos e esperamos que continue assim”, aborda Luciara Cardoso, administradora no ponto de votação. Ela diz, ainda, que, até o fim da manhã, de 30% a 40% eleitores que votam na escola já tinham ido às urnas.Rodrigo Librelato, que também atua na administração, comenta que, a cada eleição, seguinte as pessoas estão bem mais orientadas. “Com a internet você tem acesso a muita informação. E aqui temos o QR Code e o WhatsApp”, analisa.O movimento na secretaria em busca de serviço era ininterrupto. “As pessoas estão cada vez mais estimuladas ao autoatendimento pela tecnologia, mas o atendimento humano continua forte”, analisa Luciara Cardoso.Carla Keni Philereno, também administradora, faz coro aos colegas e diz que a manhã foi de fluxo normal e sem problemas. Ela, porém, faz uma ressalva sobre lixos que são descartados incorretamente nas ruas e calçadas. “Já está bem melhor comparado a alguns anos atrás. Mas ainda temos muito o que melhorar”, analisa