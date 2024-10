Sebastião Melo vota na Zona Sul e diz que pesquisa não ganha eleição

Concorrendo à reeleição em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) chegou ao seu local de votação por volta 11h20min, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, no bairro Aberta dos Morros, Zona Sul de Porto Alegre. Melo estava acompanhado da sua candidata a vice, Betina Worm (PL), da primeira-dama, Valéria Leopoldino, e do vice da atual gestão, Ricardo Gomes (PL)."Exerci a minha cidadania botando meu voto na urna. Foi uma campanha bonita, limpa, propositiva, resgatando o que fizemos e propondo o que queremos fazer se formos reeleitos", disse Melo em coletiva de imprensa logo após o seu voto.O candidato comentou sobre sua expectativa para o resultado da campanha, afirmando que quem decidirá isso será o eleitor. Melo não indicou acreditar em vitória no primeiro turno, de acordo com o que projetava algumas pesquisas eleitorais recentes. "Vamos aguardar o resultado. Essa é a verdadeira pesquisa, porque se pesquisa ganhasse eleição eu não era o prefeito atual", disse.Melo ainda saudou a disputa e reconheceu virtudes nas campanhas adversárias, avaliando que foram de "alto nível" em Porto Alegre. "Nós fizemos uma campanha tranquila, acho que de alto nível e quero reconhecer isso. Com diferenças políticas, mas se não tivessem diferenças nós deveríamos estar todos unidos. Então, nós temos um projeto muito diferente das minhas oponentes. Mas isso não implica que não tivemos um respeito mútuo dos dois lados", disse o candidato.Depois de votar, Melo ainda deve cumprir agendas em emissoras de rádio da Capital. O emedebista irá acompanhar a apuração dos votos e, na sequência, deve se dirigir ao comitê central de sua campanha, na avenida Pernambuco.