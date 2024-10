Votação do primeiro turno inicia "dentro da normalidade" na maior parte do Estado

Nesta manhã deste domingo (6), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), Desembargador Voltaire de Lima Moraes, apresentou à imprensa o balanço do início do processo de votação das eleições municipais de 2024 no Rio Grande do Sul. Em coletiva realizada no plenário do TRE-RS, Moraes afirmou que entre o período de 8h e 10h na maioria da 497 cidades do Estado o procedimento do pleito transcorreu dentro da normalidade, com "alguns fatos isolados" de crime eleitoral. Ao todo, foram registradas sete ocorrências. Também houve registro de 14 locais de votação sem energia elétrica.

No município de Bagé, dois cabos eleitorais foram flagrados em um veículo, transportando 22 cestas básicas destinadas à compra de votos. Outras 253 cestas básicas foram encontradas em uma escola pública, desativada após denúncia. Também na cidade de São João da Urtiga dois candidatos foram surpreendidos em flagrante, entregando envelopes de R$ 5 mil e outros R$ 7 mil foram encontrados junto com material de campanha. "Ambos os casos estão sendo investigados pela polícia", ressaltou o Desembargador.

Em Balneário Pinhal, houve registro de disparos de arma de fogo contra a residência de um candidato à vice-prefeito de Palmares do Sul. "O veículo do candidato foi atingido, mas ninguém ficou ferido", destacou Moraes, emendando que uma guarnição da Brigada Militar (BM) isolou o local a perícia foi acionada. No município de Catuípe, durante patrulhamento, a Força Tática da Polícia Militar (PM) abordou dois suspeitos vinculados à uma organização criminosa com intenção de intimidar partidos rivais. Na abordagem, segundo as informações oficiais do TRE-RS, foram apreendidas armas, coletes balísticos e material de campanha, que estavam em um veículo Gol cor prata.

Na cidade de Charqueadas, um eleitor foi flagrado realizando boca de urna, distribuindo panfletos a acenando com bandeira de um candidato, em frente à uma Zona Eleitoral. "O material foi apreendido e foi registrada ocorrência", afirmou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Em Saldanha Marinho foi detectada uma "possível campanha" fora do horário eleitoral, e um aglomerado de pessoas de partidos adversários foi dispersado por guarnição da BM. "Essa situação também está sendo objeto de investigação", destacou Moraes. Já no município de Guaíba, a BM foi informada por uma senhora (que não quis se identificar) sobre um candidato a vereador que estaria distribuindo panfletos na esquina da Escola Municipal de Ensino fundamental Arlindo Stringhini. "A guarnição chegou a enxergar uma pessoa com os panfletos, que, ao avistar os policiais militares, repassou o material para outra pessoa, que saiu do local."

Segundo o TRE-RS, os locais de votação que estavam sem energia elétrica no início da manhã deste domingo estão situados nas cidades de Santa Cruz do Sul (três), São José do Norte (dois), Esteio (um), Santo Antônio do Planalto (um) e Cerro Branco (um), Senador Salgado Filho (um), Pinhal Grande, em Júlio de Castilhos (um), e Cruz Alta (um). Também foram registrados problemas de tensão na rede em Pelotas (um local) e Canguçu (dois). Apesar do transtorno, o presidente do TRE-RS afirmou que nessas cidades as eleições estão ocorrendo normalmente porque as urnas eletrônicas "têm bateria suficiente". Ainda assim, Moraes fez um apelo às concessionárias de energia responsáveis pelo abastecimento dos municípios gaúchos para que reestabeleçam os sistemas de forma imediata.

Ao todo, o primeiro turno das eleições municipais no Rio Grande do Sul, conta com 7924 locais de votação, envolvendo 31 mil urnas eletrônicas e 107 mil mesários. O total de eleitores aptos a votar é de 8,682 milhões de pessoas. Para votar, basta um documento com foto. De acordo com o dirigente, os sistemas de informações do TRE-RS são os telefones 148 (número do "SOS Eleitor", que atende ligações de todo o Estado, das 12h às 19h, de segunda à sexta-feira); o 1491 ("SOS Voto", que atende chamadas com denúncias sobre circulação de notícias falsas contra o processo eleitoral); além do aplicativo oficial do órgão (e-titulo). Ele destaca que aqueles que não conseguirem votar podem justificar em qualquer Zona Eleitoral, sem apresentar motivo, desde que seja ainda neste domingo. Após, os eleitores ainda têm 60 dias para justificar junto ao TRE-RS, porém nesse caso é preciso apresentar o motivo da ausência nas urnas.