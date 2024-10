Votação em Passo Fundo tem fluxo normal na manhã deste domingo

No município de Passo Fundo, na região Norte do Rio Grande do Sul, os cerca de 150 mil eleitores encontraram movimento normal, sem filas, nas primeiras horas da manhã da eleição neste domingo, 6 de outubro. Em dois dos principais locais de votação localizados no Centro da cidade, eram vistas poucas filas, formadas por eleitores sem identificação partidária. Na Escola Estadual de Educação Básica Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav), localizada em frente à Praça Tamandaré, algumas seções estavam vazias nos primeiros minutos do horário de votação, movimento considerado “tranquilo” pelos mesários. Antes das 8h30min já havia busca pelo serviço de justificativa de voto. No Colégio Notre Dame, localizado duas quadras adiante, apesar de ser o segundo local com o maior número de eleitores, as filas eram pequenas ou inexistentes. Fiscais partidários afirmaram estar tranquilos quanto ao movimento do dia. Diversos eleitores chegaram com dúvidas quanto à localização de suas seções eleitorais. Uma das eleitoras, Elci Silva, de 80 anos, chegou pouco antes das 9h. Embora o voto seja opcional para pessoas com mais de 70 anos, ela garantiu que exerceria a democracia. "Eu sempre vim votar, eu gosto. Acho importante, porque se tu não votar, não pode falar nada depois", explicou. Embora em frente ao Colégio Notre Dame as ruas estivessem limpas, tanto diante do Eenav quanto no trajeto entre ambos os locais de votação havia santinhos espalhados pelo chão. A maioria deles, de um único candidato a vereador. A prática, conhecida como "derrame" ou "derramamento" de santinhos, é considerada ilegal podendo acarretar em seis meses a um ano de prisão ou pena alternativa de prestação de serviços comunitários, além de gerar multa. Apesar disso, o volume de materiais de campanha no chão é inferior ao observado em eleições anteriores.