Passo Fundo possui a maior população e puxa o crescimento da Região Norte

Entre os 10 maiores PIBs municipais da Região Norte do Estado, todos tiveram crescimento de dois dígitos nos últimos anos. Passo Fundo, que possui a maior população dessa parte do Rio Grande Sul, puxa o crescimento. Leia também: Trigo do Norte gaúcho vai para as mesas dos gaúchos e do exterior

Em março, durante a Expodireto, por exemplo, a companhia aérea Azul direcionou voos ao aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo. Uma prévia do que se veria meses depois, nas enchentes, quando o local se tornou alternativa para chegar ao RS. Em maio, 23,9 mil passageiros passaram por Passo Fundo - 31,6% a mais que abril -, com 615 pousos e decolagens. Dobraram, por exemplo, os voos com ligação a São Paulo. O movimento, porém, já vinha se consolidando. Foram 240 mil passageiros - mais do que a população total do município, de 206,2 mil habitantes - em 2023. A estimativa era chegar a este volume no Lauro Kortz somente em 2032. Na região, Passo Fundo possui o maior PIB: R$ 12,5 bilhões em 2021. No Estado, é o sexto. E o poder público municipal espera se tornar o quarto nos próximos anos. O orçamento da prefeitura dobrou desde 2020, com todas as principais empresas em franca expansão. Além de uma indústria forte, com a produção de biocombustíveis, abriga grandes redes de varejo e um setor de serviços pujante, com universidades como a Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Atitus, centros de inovação, como o Instituto Aliança Empresarial, além de escolas de ponta, como a Rede de Educação Notre Dame - destaque no Estado na pesquisa Marcas de Quem Decide do JC - e complexos de saúde como o Hospital São Vicente de Paulo, que tornam o município o terceiro maior polo de saúde do Sul do Brasil. Também sedia empresas como Farmácias São João, e, no varejo, gigantes como a Grazziotin e o Comercial Zaffari. Leia também: Em franco crescimento, Erechim tem mais de 3 mil vagas de trabalho abertas



Passo Fundo planeja ser um município "carbono zero" até 2032

Há mais de um ano, Passo Fundo conta com um Comitê de Mudanças Climáticas. A missão é nortear o desenvolvimento local, com foco em negócios sustentáveis. E há uma meta: ser "carbono zero" até 2032. Ou seja, neutralizaria todas as emissões atmosféricas. Hoje, porém, conforme o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases, de 2022, e que considera parâmetros do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Passo Fundo é o principal emissor de gases de efeito estufa neste recorte do Estado. Lançou 639,2 mil toneladas em 2022 e capturou 29,4 mil. Entre os motivos do aumento da poluição estão transporte e logística. Com a tragédia ambiental no Estado, o momento, como destaca o prefeito, é de virada de chave. Não à toa, mais de R$ 1 bilhão serão investidos em projetos como o da Be8, que já produz biodiesel a partir da soja e produzirá etanol, e da BeGreen Bioenergia e Fertilizantes, que passará a produzir fertilizantes a partir de hidrogênio e nitrogênio verdes.

Informações econômicas sobre Passo Fundo

 Passo Fundo tem o maior PIB da região, de R$ 12,5 bilhões  É a 6ª principal economia do Rio Grande do Sul  Passo Fundo foi o 2º principal município exportador do RS no 1º semestre de 2024, tendo movimentado US$ 734,32 milhões em negócios no exterior  É a 6ª melhor cidade gaúcha para iniciar novos negócios  É o 3º maior polo imobiliário do Rio Grande do Sul  É o 3º maior polo de saúde do Sul do Brasil  Em 2023, foram 240 mil passageiros no Aeroporto Lauro Kortz

Maiores empresas de Passo Fundo

 Be8  Grazziotin  Comercial Zaffari  Farmácias São João  Italac Fonte: Prefeitura de Passo Fundo

