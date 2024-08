PIB dos maiores municípios gaúchos da Região Norte cresce dois dígitos

As 10 maiores economias da parte Norte do Rio Grande do Sul são um exemplo do crescimento regional. Todas tiveram alta de dois dígitos no Produto Interno Bruto (PIB) entre 2020 e 2021, segundo os dados municipais mais recentes disponíveis que foram divulgados pelo IBGE.

Dados do PIB municipal mais recentes divulgados pelo IBGE são de 2020 e 2021 ARTE/JC

maior parte das microrregiões também ampliou sua participação no Produto Interno Bruto gaúcho superou 21% do PIB gaúcho em 2021 . A soma desses 11 Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento) – Região Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Nordeste, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí –

Os 10 maiores PIBs municipais são, pela ordem: Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Cruz Alta, Carazinho, Santa Rosa, Santo Ângelo, Panambi, Marau e Horizontina.