Evolução dos PIBs regionais mostra a força do Norte do Rio Grande do Sul

A primeira edição do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, em 2023, retratou transformações populacionais do Estado. A comparação dos dados do Censo do IBGE entre 2010 e 2022 mostrou mudanças, com destaque para o crescimento do número de habitantes nas regiões Norte e Litoral.

Nesta segunda temporada do Mapa, em 2024, os dados mais recentes das populações dos 497 municípios gaúchos estão presentes de novo.

A novidade, nos especiais deste ano, é que a análise traz a evolução dos PIBs municipais (os da parte Norte do RS estão detalhados nas próximas páginas) e regionais do Estado no comparativo entre 2020 e 2021, dados mais recentes do IBGE.

Análise traz a evolução dos PIBs municipais ARTE/JC

De um ano para outro, houve crescimento de 23,4% no PIB do Rio Grande do Sul, passando de R$ 470,94 bilhões no ano de 2020 para R$ 581,28 bilhões em 2021.

Percebe-se maior capilaridade de valores no Interior, reflexo direto de um ano (2021) em que houve supersafra de soja no Rio Grande do Sul. As participações regionais no PIB tiveram importantes transformações, especialmente onde o agro tem papel de protagonismo. Destaque para o Valor Adicional Bruto (VAB) Agropecuário, que teve elevação de 107,4%, enquanto no VAB Industrial foi de 27,2%.

A safra bem-sucedida da soja em 2021 garantiu o fortalecimento de diversas áreas do RS. Neste contexto, as regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral, mesmo com crescimento de R$ 35,7 bilhões no PIB, passaram a representar 36,53% do PIB gaúcho, redução de 4,4 pontos percentuais. Já a Região Norte se consolida como segunda força no Estado, superando 20% do PIB gaúcho.