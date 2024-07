Em franco crescimento, Erechim tem mais de 3 mil vagas de trabalho abertas

Erechim conta com 40 mil empregos de carteira assinada e 20 mil CNPJs ativos. Levantamento da Secretaria Municipal da Fazenda aponta que a indústria responde por 43,64% do retorno do ICMS no município , o comércio, 40,89%. E o caminho, com a perspectiva inclusive de migrações internas no Estado, em virtude da destruição provocada pelas cheias em outras regiões, é de ainda maior espaço para quem estiver qualificado para o setor industrial.

Desde janeiro, o município opera um portal chamado Caminhos do Trabalho, que cadastra vagas e potenciais candidatos online. E há ainda a busca ativa, por servidores da prefeitura, visitando as casas de possíveis candidatos a vagas disponíveis em empresas locais.

O setor metalmecânico é muito forte, ao ponto de as empresas disputarem soldadores. Dados da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e o Sistema Nacional de Emprego (Sine), mostravam que, no começo de julho, Erechim era o município gaúcho com o maior número de postos de trabalho em aberto. Somavam 3,3 mil oportunidades (26% das vagas do Estado).

Se um dos motores para a retomada da economia gaúcha está no Norte do Estado, em Erechim, onde estão concentrados os maiores valores industriais da região, estão também as oportunidades. O cenário no município de 105,7 mil habitantes , não é de pleno emprego, mas de sobra de vagas de emprego. São mais de 3 mil vagas abertas.

Licenciamento de pavilhões industriais e comerciais mostra economia aquecida

Somente em maio, o município aprovou 112 projetos para a construção civil. Em um levantamento do governo municipal, em 41 meses, até maio, foram 4,9 mil liberações. Boa parte delas, para pavilhões industriais e comerciais. O município conta com dois novos distritos industriais em fase final de estruturação.

No maior deles, o Giacomo Mandalozzo, são 39 novos lotes industriais, sendo 20 ainda em fase de construção, assim como o trevo de acesso à nova estrutura. Até o começo deste ano, 29 empresas já estavam confirmadas na área. Para instalarem-se ali, além do investimento público na infraestrutura, as empresas recebem um ano de carência e nove para pagarem pela área, com juros subsidiados pelo município. A estimativa é de que as operações das primeiras indústrias na região iniciem neste segundo semestre.

Entre as cinco empresas com maior faturamento no município, uma delas – Master Sonda – é do varejo, três são indústrias – Olfar, Cavaletti e Peccin – e uma cooperativa de infraestrutura, Creral.

O investimento em novas áreas industriais, que tem a pretensão de atrair novos empreendimentos para o município, também tem rendido uma transformação no patamar de grandes indústrias já operando em Erechim. É o caso da fabricante de cadeiras Plaxmetal, que já tinha uma planta industrial ao lado do novo distrito. Agora, investe mais de R$ 60 milhões desde o ano passado na automação da sua produção e na ampliação da fábrica, dentro do distrito, chegando a 90 mil metros quadrados – 60 mil metros quadrados de área construída. É a maior planta neste espaço.

Ao lado da Cavalleti, que produz cadeiras no antigo distrito, o Irany Jayme Farina, há 50 anos, as empresas garantiram, entre janeiro e junho, 4,8% das exportações de Erechim – US$ 2,3 milhões. O município fechou o primeiro semestre do ano como o 32º maior exportador do Rio Grande do Sul, com um crescimento de 24,2% no volume exportado.

Nas margens da ERS-135, onde já estão instaladas empresas como a 3tentos e a Olfar, do setor de armazenagem e industrialização da soja, a Brastelha, do setor construtivo, investe neste ano R$ 50 milhões para, até o primeiro semestre de 2025, ter em seu novo espaço todas as suas unidades, atualmente distribuídas pelo município.

O projeto de expansão do parque fabril da empresa, conforme o diretor da empresa, Walmir Badalotti, terá continuidade até 2028, com mais 10 mil metros quadrados a serem construídos a partir de 2026.

A expansão industrial, que rende a Erechim o maior Valor Adicionado Bruto (VAB) industrial entre as regiões consideradas neste recorte do Mapa Econômico, será completa com um distrito para pequenas empresas, em uma área próxima ao novo distrito Giusepe Mandalozzo.