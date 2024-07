Indústria metalmecânica e da construção avança no Norte do RS

Entre o último ano e o primeiro semestre de 2024, Marau, na região da Produção, saltou do 71º para o 43º lugar no ranking dos municípios exportadores gaúchos. Um aumento de 146,8% em relação ao volume de exportações do primeiro semestre do ano passado, e com uma mudança importante no seu perfil de produtos vendidos ao exterior.

Leia também: Cooperativas levam mais energia para o campo no Norte do RS

Ao invés dos couros, que antes dominavam a "vitrine", agora, 77% dos US$ 28,3 milhões – mais do que todo o valor negociado em 2023 – vem da indústria pesada do metal, em estruturas metálicas da tradicional Metasa para a construção civil.

Marau é um dos 10 municípios da região retratada neste recorte do Mapa Econômico entre os 50 maiores municípios exportadores gaúchos, e foi o que registrou maior crescimento no volume de exportações nos primeiros seis meses do ano.

A Argentina foi o principal destino das vendas externas do município, seguida pelo Chile, países onde a Metasa participa de projetos de grandes empreiteiras e que concretizam um investimento de R$ 20 milhões finalizado no ano passado, com uma das maiores máquinas de corte a laser da América Latina, garantindo precisão e agilidade na entrega de até três mil toneladas de estruturas metálicas por mês.

E se a produção do setor metalmecânico para grandes obras chega a outros países, no momento de reerguer a economia gaúcha, ela representa também uma oportunidade de grandes negócios na reconstrução de estruturas que serão fundamentais nesta retomada.

Leia também: Produção de aveia ganha o campo e a indústria no Norte do RS

"Concluímos no começo deste ano um investimento que se mostrou muito assertivo com o incremento da produção da nossa linha amarela, que são as peças para a indústria da construção civil. Hoje estamos operando em três turnos nesta área da nossa produção, muito acima da nossa expectativa quando iniciamos o investimento, inclusive na área de exportações", diz o CEO da metalúrgica Bruning Tecnometal, Angelin Adams.

A empresa fica no centro do terceiro maior polo metalmecânico do Rio Grande do Sul, em Panambi. E dali saem 1,4 mil toneladas por ano de peças da chamada linha amarela. Em 2022, apostando justamente neste aquecimento de grandes projetos de infraestrutura no Brasil e no exterior, a Bruning iniciou um aporte de quase R$ 60 milhões – 10% deste valor desembolsado no começo de 2024, com a instalação dos últimos equipamentos, que chegaram já nos primeiros meses deste ano.

De acordo com Adams, há expectativa de que a produção seja ainda mais aquecida nos próximos meses, com a crescente demanda no Rio Grande do Sul. "Nós atuamos também nas linhas de peças para automóveis e máquinas agrícolas, e estes dois setores também devem ter incremento no segundo semestre, mas a nossa grande aposta é realmente na linha amarela", conta.

A linha amarela é aquela parte da produção de uma grande obra que não é visível para quem está fora do canteiro de obras, mas é vital para manter as coisas funcionando. São pinos, eixos, engrenagens ou buchas. Tudo o que faz as máquinas operadoras não pararem.