Trigo do Norte gaúcho vai para as mesas dos gaúchos e do exterior

o trigo não ocupa papel de protagonismo na Região Norte do RS somente na corrida pelos combustíveis verdes Mesmo com a perspectiva de uma safra com problemas neste próximo inverno,. Há quase uma década, entidades como a Fecoagro iniciaram um movimento para a valorização do cereal, tradicional especialmente entre as cooperativas gaúchas, como um ativo para a economia gaúcha.

O Rio Grande do Sul respondeu, em 2023, por exemplo, por 89,7% do trigo brasileiro exportado, chegando a US$ 646 milhões faturados em vendas internacionais. No primeiro semestre deste ano, já foram US$ 422 milhões.

Na cooperativa Cotricampo, o trigo já responde por 35% da produção rural dos seus associados. Em Campo Novo, na região Celeiro, a cooperativa tem a sua indústria de farinha de trigo, que atualmente recebe investimentos na automação e modernização dos processos. A Cotricampo investe também em melhorias nas instalações de recebimento e armazenamento de grãos.

De acordo com o presidente da cooperativa, Gélson Bride, o moinho opera atualmente 24 horas por dia, com uma capacidade de moagem de 1 milhão de sacas por ano. A intenção, com os atuais investimentos, que chegam a R$ 27 milhões, é ampliar essa capacidade.

“Atuamos não apenas com a produção de trigo destinado à alimentação dos nossos 8,5 mil cooperados, mas também moemos em parceria com outras cooperativas, com uma marca especial. É um mercado muito promissor, por isso, mantemos em Campo Novo uma área experimental para o desenvolvimento de trigo específico para a panificação”, explica Bride. Do moinho da Cotricampo saem as farinhas de marca própria Cotriflor e Flor do Campo.