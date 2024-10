Invasão chinesa nos empregos

Dados elaborados pela Abicalçados com base em registros do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) revelam que a indústria calçadista brasileira encerrou agosto com saldo positivo de 12,4 mil postos criados, encerrando o mês com estoque de 293 mil empregos, 2,5% menos do que em igual período de 2023. O dado aponta para uma recuperação do setor, que cresceu mais de 4% até agosto. Mas para o presidente-executivo Haroldo Ferreira existe uma ameaça que pode colocar em risco o bom momento. "O calçado asiático, em especial o chinês, avança no mercado brasileiro, com preço abaixo do custo pela prática de dumping e põe em risco empregos", alerta o executivo.

Passo Fundo-Texas

A Rede de Educação Notre Dame, de Passo Fundo, no Norte do Estado, aposta na internacionalização do ensino. A instituição firmou convênio com a Texas Tech University, dos EUA. Uma comitiva esteve no Rio Grande do Sul em setembro. Os visitantes americanos apresentaram aos estudantes da Rede Notre Dame a possibilidade de experimentação da vida universitária no EUA, por meio de intercâmbio a ser realizado em julho de 2025.

Mais seguro no RS

O presidente do Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsegrs), Guilherme Bini, entende ser necessário focar nas classes C e D, que têm carência de proteção securitária, especialmente no Seguro de Vida e Residencial, para aumentar a participação do seguro no mercado gaúcho. Segundo ele, seu aculturamento está diretamente ligado à oferta de produtos que as pessoas entendam e reconheçam serem essenciais, como o Seguro Auto.

Um café na Catedral

O Café da Catedral realizará um café colonial nos jardins do Salão Nobre para celebrar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 13 de outubro. O evento terá três horários: 11h30min às 13h30min (R$ 90,00), 14h às 16h (R$ 80,00) e 16h30min às 18h30min (R$ 80,00). Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 45,00. Ingressos limitados podem ser adquiridos na Secretaria da Catedral ou pelo WhatsApp (51) 99902-5574. O bufê inclui salgados, doces, pães e bebidas.

Novidades na indústria

A tendência de a indústria nacional lançar novidades daqui até o fim do ano está em alta. É o que aponta o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, calculado mensalmente pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil. Em setembro, ele apresentou um crescimento de 12,4% na comparação com agosto deste ano na condição dessazonalizado. O índice original teve alta de 11,1% quando comparado a agosto deste ano, e de 3,3% em relação a setembro de 2023.

Investimento em esportes

Duas quadras de tênis e duas de beach tennis do Parque Germânia receberam investimento de quase R$ 140 mil da Cyrela Goldsztein. O valor foi destinado a melhorias no sistema de drenagem, substituição da areia e do revestimento, pintura do piso e instalação de novas redes. A iniciativa é uma doação à prefeitura de Porto Alegre e faz parte do compromisso da empresa de qualificar a infraestrutura no entorno dos empreendimentos, conforme o diretor de Incorporação, Luiz Paludo.

Rio de Janeiro no Mini Mundo

O Rio de Janeiro passa a fazer parte do Mini Mundo de Gramado - que faz 40 anos - com espaço composto por três prédios icônicos a partir deste sábado. As novas réplicas são a Câmara Municipal, também conhecida como Palácio Pedro Ernesto, a Biblioteca Nacional e o Theatro Municipal, construções que originalmente estão localizadas na região da Cinelândia. A importância histórica e a arquitetura rica em detalhes são alguns dos critérios que ajudaram na escolha dos prédios.