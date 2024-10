Colégio Julio De Castilhos tem baixo movimento baixo no início da manhã

Com 15 seções eleitorais, a maior escola pública do Rio Grande do Sul, o Colégio Júlio de Castilhos, teve movimentação tranquila nas duas primeiras horas de votação neste domingo, 6 de outubro. Os eleitores que optaram por votar nas primeiras horas da manhã, não enfrentaram filas. Próximo às 10h, o movimento de eleitores aumentou, mas ainda sem gerar filas. Quem votou nesse horário conseguiu acessar as seções com tranquilidade. A maioria das pessoas que chegava ao local estava a pé, mas o movimento de carros particulares e transporte coletivo era intenso na avenida João Pessoa. A escola concentrou no saguão de entrada um balcão de informações, auxiliando eleitores que passavam por ali a encontrar seus locais de votação, principalmente idosos. O colégio localizado no bairro Santana, apresentou um volume expressivo de eleitores idosos, que, mesmo com voto facultativo, resolveram usar o título de eleitor neste domingo.