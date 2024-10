Mesários relatam dia tranquilo em escola de Porto Alegre

O domingo de eleições transcorre sem incidentes e sem longas filas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luciana de Abreu, no Bairro Santana, em Porto Alegre. Mesários que atuam no local relataram que o processo está sendo facilitado pela rapidez da votação, que envolve apenas dois votos - para prefeito e vereador."É bem diferente das eleições gerais, o movimento foi tranquilo e ágil", comentou Izadora Motta, que presidiu a mesa pela terceira vez.Lennon Macedo, em sua primeira experiência como mesário, também destacou a ausência de filas significativas, mas mencionou que o final da manhã registrou um aumento no fluxo de eleitores."Por volta das 11h, mais pessoas começaram a chegar, mas as filas não passavam de quatro eleitores, o que não nos causou transtornos", afirmou.Além da diferença de experiência, Izadora participou voluntariamente, enquanto Lennon foi convocado pela Justiça Eleitoral.