Protestos contra o recém eleito Milei ocorrem na Argentina

A vitória do direitista Javier Milei (La Libertad Avanza) no segundo turno de eleições argentinas, no último domingo (19), gerou movimentação entre movimentos de esquerda, que realizaram uma manifestação de oposição nesta quinta-feira (23). O protesto foi organizado por sindicatos em conjunto com membros da associação Madres de Plaza de Mayo, que realizam protestos semanais para homenagear seus filhos e netos vítimas da ditadura civil-militar argentina, entre 1976 e 1983. Além do discurso ultraliberal e reformas criticadas pelos movimentos participantes do protesto, Milei já minimizou em seus discursos os feitos do governo durante a ditadura, assim como seus efeitos na população.