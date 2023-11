Chefes de estado participam da 30ª reunião da APEC

A 30ª reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), ocorre nesta sexta-feira (17), em São Francisco, Califórnia, no evento nomeado de Semana dos Líderes da APEC. O fórum reúne 21 países que possuem costa no Oceano Pacifico com o objetivo de cooperação econômica. O evento com tema "Criar um futuro resiliente e sustentável para todos" sediou, em seu último dia, uma cúpula foi presidida por Joe Biden, presidente estadunidense, para que os chefes de estado debatessem estratégias de integração e inovação entre os países-membro. Entre os temas tratados pelos líderes, foram mencionadas as consequências das mudanças climáticas para os países envolvidos, e sobre a importância de considerar os seus efeitos nas futuras propostas desenvolvimentistas.