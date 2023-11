Escolhida a corte do Carnaval 2024

Porto Alegre já tem a sua corte do Carnaval 2024 escolhida. A Rainha do Carnaval 2024 é Evelyn Pereira, da Estado Maior da Restinga. Como primeira princesa, Janaína Pereira, da Academia de Samba Praiana, e a segunda princesa é Nicoly Gonçalves, da Acadêmicos de Gravataí. O Rei Momo, Pablo Gawlinski, o Japa, foi reconduzido para mais um ano de reinado. O evento foi realizado no domingo (12), no Barracão B1, onde está a escola União da Tinga no Complexo Cultural do Porto Seco. A entrada foi um quilo de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão doadas aos trabalhadores dos barracões do Complexo Cultural do Porto Seco. A avaliação levou em conta a arte do samba no pé, que teve como instrutora este ano a dançarina Vivi Nunes. Os quesitos sociabilidade e facilidade de expressão e simpatia foram avaliados na noite de quinta-feira (11).