Paula Toller faz show neste sábado (12) no Auditório Araújo Vianna

Paula Toller sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) com sua nova turnê Amorosa. A artista traz no repertório uma antologia de toda a sua carreira solo e ainda revisita os tempos de Kid Abelha. O show acontece neste sábado (12), às 21h, e tem ingresso disponíveis por valores a partir de R$ 110,00 na Sympla. A cantora e compositora traz ao público gaúcho grandes sucessos, como Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Como Eu Quero e Nada Por Mim. Para Paula, a turnê é “uma celebração de toda minha carreira, mas também um propósito de vida daqui pra frente". Trazendo canções de todas as fases de sua trajetória, o show tem direção musical e arranjos do produtor Liminha, que também participa dos shows.Ao lado da cantora, a banda que sobe ao palco tem Liminha no violão, Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria). Grandes clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como Eu Quero, entre outras, celebrando a conexão da artista com seu público.A direção de arte e cenários são do arquiteto e designer Gringo Cardia com imagens do pintor e tapeceiro modernista Genaro de Carvalho.