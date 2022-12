Recente levantamento realizado pelo Sebrae em parceria com o IBGE mostrou que os donos de pequenos negócios no Brasil estão mais conscientes das ações ligadas à sustentabilidade em seus empreendimentos. A pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios revelou que o uso de energia solar por eles já é realidade, adotado em 14% dessas empresas. A pesquisa mostrou ainda que 74% das micro e pequenas empresas implementaram o controle do consumo de energia. Essa, que é a prática de sustentabilidade mais aplicada no universo das MPE, foi adotada até mesmo pelos negócios de menor porte, como os microempreendedores individuais, com a adesão de 71% desse público.

O consumo da água

Os dados revelados pela pesquisa do Sebrae também mostram que há uma preocupação das MPE com outros aspectos da sustentabilidade, como o controle no consumo da água (observado por 65% das empresas), na gestão do consumo de papel (praticada por 62%) e na separação para a coleta seletiva de lixo (implementada em 55% das micro e pequenas empresas).

O trabalho remoto

Discutir a eficácia do trabalho remoto já está ultrapassado. As empresas entenderam o recado dos funcionários e agora buscam formas de garantir a produtividade dentro da nova realidade, que promove principalmente mais qualidade de vida. Os empreendimentos que optaram por ele como a principal opção para os funcionários, usam ferramentas de comunicação assíncronas.

A Irani sustentável

A Irani Papel e Embalagem, uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, controlada pelo grupo gaúcho Habitasul, com sede em Porto Alegre, passou a compor a carteira ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial - da B3. É a primeira vez que integra a carteira, indicador da sustentabilidade corporativa, desde seu re-IPO em 2020.

O réveillon no Hilton

O Hilton Porto Alegre preparou um brunch especial de réveillon para quem quiser iniciar 2023 em grande estilo. É para o domingo, das 12h às 16h, com café da manhã e welcome table, estação de saladas, pratos quentes e ilhas de doces, com uma versão exclusiva de rabanada de chocotone com doce de leite, entre outras opções, segundo o chef Caio Silva. Reservas pelo email.

Encontro da Vipal Borrachas no México

A Vipal Borrachas de Porto Alegre promoveu um encontro com os parceiros do México e América Central. A confraternização foi no hotel Conrad Tulum Riveira Maya, no México, quando houve o anúncio de novas integrantes da Vipal Rede Autorizada, Revishé e Llantera el Águila, e a entrega de placas pela longa parceria com empresas da região, entre elas, as mexicanas Vigusa e El Aguila e Avenida; Remi, da Costa Rica e Llafrisa, de El Salvador.